Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии «Зенита» 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.

Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера

Политика Шойгу уверен в необходимости продления Договора СНВ Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) нужно продлевать, даже если он требует изменений.

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Общество На Японию идут два новых тайфуна К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеоуправление страны.

Единоборства Бой ММА в Сочи закончился массовой дракой После окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и бывшим представителем UFC россиянином Али Багаутиновым, который проходил в воскресенье, 20 октября, в Сочи, произошла массовая драка.

Армия и оружие Минобороны РФ: США заинтересованы в Договоре по открытому небу «Ежегодно на сайте Госдепартамента США стали публиковаться анализы реализации международных обязательств в области контроля над вооружениями, в которых немалое внимание уделялось "недобросовестному" выполнению Российской Федерацией Договора по открытому небу», - добавили в Минобороны.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

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Технологии В Huawei признали негативные последствия санкций США Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.

Происшествия Напавший на банк «Открытие» в Екатеринбурге грабитель арестован Банк в Екатеринбурге, при налете на который убили человека, уже грабили раньше После этого находившиеся в помещении банка граждане смогли самостоятельно обезвредить и задержать подозреваемого на месте преступления.

Политика НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.

Общество Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.

Происшествия В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.