Футбол
ЧемпионатАршавин выиграл первый трофей в качестве тренера
Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии «Зенита» 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.
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Политика
Шойгу уверен в необходимости продления Договора СНВ
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) нужно продлевать, даже если он требует изменений.
Шоу-бизнес
Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве
Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
Общество
На Японию идут два новых тайфуна
К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеоуправление страны.
Футбол
Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» может стать последним для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала», сообщает El Mundo.
Культура
Александрова оказалась готова на любые жертвы ради роли Екатерины II
Исполнительница главной роли российская актриса Марина Александрова поделилась, как проходили съемки, и рассказала о развитии сюжета киносаги.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Бой ММА в Сочи закончился массовой дракой
После окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и бывшим представителем UFC россиянином Али Багаутиновым, который проходил в воскресенье, 20 октября, в Сочи, произошла массовая драка.
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Армия и оружие
Минобороны РФ: США заинтересованы в Договоре по открытому небу
«Ежегодно на сайте Госдепартамента США стали публиковаться анализы реализации международных обязательств в области контроля над вооружениями, в которых немалое внимание уделялось "недобросовестному" выполнению Российской Федерацией Договора по открытому небу», - добавили в Минобороны.
Армия и оружие
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Хоккей
«Если вы хотите долго играть в хоккей — идите в церковь». Ягр — о спортивном долголетии
Чешский нападающий Яромир Ягр раскрыл секрет своего спортивного долголетия, а также поделился отношением к религии.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Общество
ФАС возбудила дело против «Победы» за аудиорекламу на борту
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении лоускотера "Победа" по признакам нарушения рекламного законодательства из-за трансляции аудиорекламы на борту самолетов.
Общество
В Челябинске назначили нового вице-мэра по городскому хозяйству
Технологии
В Huawei признали негативные последствия санкций США
Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Происшествия
Напавший на банк «Открытие» в Екатеринбурге грабитель арестован
Банк в Екатеринбурге, при налете на который убили человека, уже грабили раньше После этого находившиеся в помещении банка граждане смогли самостоятельно обезвредить и задержать подозреваемого на месте преступления.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
Общество
Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании
Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.
Шоу-бизнес
СМИ продолжают подсчитывать, во сколько обходится лечение Заворотнюк
Происшествия
Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске
Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.