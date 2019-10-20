Футбол

ЧемпионатЧемпионатАршавин выиграл первый трофей в качестве тренера

Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии «Зенита» 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.
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Андрей Аршавин похвастался первым тренерским трофеем в «Зените»

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Российский футболист
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