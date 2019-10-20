Футбол
ЧемпионатАршавин выиграл первый трофей в качестве тренера
Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии «Зенита» 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.
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Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известия вчера в 18:08
Политика
В США экс-чиновники оценили идею выхода из Договора по открытому небу
Выход из Договора по открытому небу станет серьезной ошибкой США, сообщили бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн в статье газеты Wall Street Journal.
РИА Новости 01:31
Фигурное катание
15-летняя Щербакова впервые в истории исполнила два четверных лутца
Газета.Ru вчера в 05:26
Гаджеты
Бренд HTC выпустил новый блокчейн-телефон Exodus 1s
Rusargument 02:55
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 05:53
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
Происшествия
Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму
По данным источника, группа чеченских мотоциклистов, как правило, собирается в центре пешеходной зоны, вооружена резиновыми дубинками и ведет себя агрессивно, но полиция не обращает на них внимания.
Lenta.ru 05:01
Экономика
Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке
Сбербанк собирается снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется с помощью эскроу-счетов, сообщает Интерфакс.
RT на русском 05:47
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 04:40
Общество
Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой
Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Армия и оружие
Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM 01:37
Политика
Die Welt: Путин победил в Сирии без войны
Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.
Национальная служба новостей 00:44
Общество
Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж появился на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:37
Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
Российская газета 03:31
Кино
В Минкультуры презентуют базу данных о господдержке фильмов
Мероприятие начнется в 11 утра В Министерстве культуры РФ состоится презентация открытой базы данных о государственной поддержке кинопроизводства.
SM News 01:56
Единоборства
После массовой драки на турнире MMA в Сочи полиция начала проверку
Как писал интернет-портал «Кубань 24», после главного поединка турнира по ММА в Сочи произошла потасовка.
Кубань 24 04:06
Происшествия
Жительница Крыма выжила после падения с 40-метровой скалы
Жительница Симферополя осталась жива, сорвавшись во время прогулки с 40-метровой скалы.
ТАСС 04:06
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Происшествия
В Москве задержан преступник, который вывел из России 750 млн рублей
Лидер преступной группировки, которая незаконно вывела из России 750 миллионов рублей, задержан в столице.
Российская газета 04:03
Политика
Медведев предложил сделать административный кодекс понятным
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.
РБК 04:12
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский
Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
Гаджеты
Проверена способность тёмной темы на iPhone экономить батарею
Ferra вчера в 09:13
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
Политика
Кадыров пообещал террористам из Сирии место на кладбище
Вечерняя Москва 01:39