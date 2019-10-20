Футбол
ЧемпионатАршавин выиграл первый трофей в качестве тренера
Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии «Зенита» 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.
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Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Политика
Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ
Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы президентского Совета по правам человека.
RT на русском 13:57
Экономика
Тульский Минздрав прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков
Тульский Минздрав проведет проверку Ленинской районной больницы на предмет законности расчетов с персоналом учреждения.
Московский Комсомолец 12:29
Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
RT на русском 11:44
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
Вести.Ru 13:49
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Происшествия
Сын депутата Госдумы избил работника отеля в Подмосковье
В Московской области сын депутата Госдумы Гаджимурада Омарова Махмуд напал на сотрудника отеля по имени Умид и избил его вместе с другим мужчиной.
Известия 12:50
Происшествия
В Ханты-Мансийске грузовик въехал в здание детского сада
РИА Новости 12:58
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Кино
В Москве прошла премьера нового фильма Юрия Быкова «Сторож»
ТАСС 18 октября в 17:49
Футбол
Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о важности победы над московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:27
Наука
Курение увеличивает риск диабета второго типа
Группа ученых из Школы медицины в Нью-Йорке провела исследование и пришла к выводу, что среди курящих людей диабет второго типа встречается гораздо чаще, чем среди некурящих.
MedikForum.ru 18 октября в 10:42
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 08:40
Наука
Генетики указали на близкородственное скрещивание в популяциях пум
Среди североамериканских пум часто происходит инбридинг, который может привести к полному исчезновению той или иной популяции, сообщается в Nature Communications.
N+1 09:10
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Общество
В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет
В результате понедельник, 21 октября, стал самым теплым за 70 лет.
Российская газета 12:54
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Кино
Минкульт запустил базу о кинематографистах, не вернувших госсредства
Глава Минкульта Владимир Мединский презентовал базу данных, в которую будут включать кинематографистов, не вернувших вложенные в проекты госсредства.
Коммерсантъ 10:53
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
РБК 14:31
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт 11:46
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Авто
Названы три вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня вчера в 07:43
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Общество
Каждый четвертый россиянин считает себя жертвой перестройки
«По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя „жертвами перестройки“, противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% — затруднились ответить», — сообщает РИА «Новости».
URA.Ru 04:01
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.
Автоновости дня 05:48