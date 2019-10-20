Футбол

ЧемпионатЧемпионатАршавин выиграл первый трофей в качестве тренера

Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии «Зенита» 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.
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Андрей Аршавин похвастался первым тренерским трофеем в «Зените»

КП - Санкт-Петербург02:53

Андрей Аршавин выиграл первый трофей в тренерской карьере

78.ruвчера в 20:22

Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

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Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

Sport24.ruвчера в 17:43

Андрей Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

АБНвчера в 16:20

Андрей Аршавин открыл счет завоеванным на тренерском посту трофеям

Невские Новостивчера в 15:47

Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера

Чемпионатвчера в 18:38
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Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
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Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве

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Директор школы на Сахалине уволилась после избиения четвероклассницы

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ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

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В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
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Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
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В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

Прогнозировать возможные сокращения в будущем году сложно, не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
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Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Известия вчера в 22:49
Общество

Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes

Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
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Кино

Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru 04:25
Единоборства

После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru вчера в 11:01
Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение

Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Армия и оружие

Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии

Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Коммерсантъ 04:19
Технологии

Четки Ватикана взломали за 15 минут

Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 03:00
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
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Футбол

Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть

Футболисты «Шейда» вели в счете 1:0 и в концовке «Улл/Киса» получила право на штрафной с 25 метров.
Sport24.ru вчера в 17:25
Армия и оружие

США установят на корабле первый боевой лазер

По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).
Вести.Ru вчера в 19:30
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«Малефисента 2» возглавила российский прокат в выходные

Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) возглавил российский прокат в минувшие выходные.
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Российские врачи прописали больной раком девочке мазь от растяжений

В Новороссийске пятилетней девочке врачи не могли поставить правильный диагноз, и прописывали мазь от растяжений, сообщает сайт "КП-Кубань".
Московский Комсомолец вчера в 12:07
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Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Технологии

«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона

Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
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Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»

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Появились первые рендерные изображения нового Hyundai Tucson

Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня 19 октября в 11:37
Армия и оружие

Минобороны России получило второй полковой комплект С-400

По сообщению издания «Известия», Министерство обороны РФ получила от концерна ВКО «Алмаз-Антей» второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
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Футбол

«Крылья Советов» победили «Оренбург»

В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом».
Свободная Пресса вчера в 06:37
Армия и оружие

Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу

Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R вчера в 15:33
Политика

НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС вчера в 14:07
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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