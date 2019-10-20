Футбол
ЧемпионатАршавин выиграл первый трофей в качестве тренера
Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии «Зенита» 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.
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Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Единоборства
Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве
Российская газета 04:05
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Кино
Джаред Лето пытался помешать «Джокеру»
Территория новостей 04:28
Экономика
В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году
Прогнозировать возможные сокращения в будущем году сложно, не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
РИА Новости 04:10
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Известия вчера в 22:49
Общество
Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 15:57
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru 04:25
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru вчера в 11:01
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Армия и оружие
Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии
Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Коммерсантъ 04:19
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 03:00
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 05:48
Футбол
Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть
Футболисты «Шейда» вели в счете 1:0 и в концовке «Улл/Киса» получила право на штрафной с 25 метров.
Sport24.ru вчера в 17:25
Армия и оружие
США установят на корабле первый боевой лазер
По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).
Вести.Ru вчера в 19:30
Кино
«Малефисента 2» возглавила российский прокат в выходные
Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) возглавил российский прокат в минувшие выходные.
Piter.tv 02:22
Здоровье
Российские врачи прописали больной раком девочке мазь от растяжений
В Новороссийске пятилетней девочке врачи не могли поставить правильный диагноз, и прописывали мазь от растяжений, сообщает сайт "КП-Кубань".
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Технологии
«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона
Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Известия 03:05
Кино
Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»
Джейсон Райтман объявил в Instagram о завершении основного съемочного процесса новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения картины 1984 года.
КиноПоиск 03:09
Авто
Появились первые рендерные изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня 19 октября в 11:37
Армия и оружие
Минобороны России получило второй полковой комплект С-400
По сообщению издания «Известия», Министерство обороны РФ получила от концерна ВКО «Алмаз-Антей» второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Военное дело 03:39
Футбол
«Крылья Советов» победили «Оренбург»
В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом».
Свободная Пресса вчера в 06:37
Армия и оружие
Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу
Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R вчера в 15:33
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС вчера в 14:07
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости 03:36