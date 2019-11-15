Экс-форвард "Зенита" Андрей Аршавин в Instagram поделился с подписчиками фото, на котором он борется за мяч с экс-хавбеком "Спартака" Владимиром Быстровым, придерживая футболиста "красно-белых" за пах.

Аршавин выложил фото, на котором держит Быстрова за пах

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