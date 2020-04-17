Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита в возможном баттле спортивного журналиста Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.

Аршавин высказался о возможном баттле Уткина и Соловьёва

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