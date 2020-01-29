Общество
ИзвестияАршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге. Снимок документа с требованием о выселении она опубликовала в Instagram.
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Экс-супруга Аршавина заявила, что футболист выставил ее с двумя детьми из дома на Горной
Peterburg2.ruвчера в 16:19
Аршавин выселяет свою бывшую жену с трехлетней дочкой из квартиры в Петербурге
КП - Санкт-Петербургвчера в 15:53
Андрей Аршавин «подарил» на день рождения дочери выселение из коттеджа на Горной улице
Петербургский дневниквчера в 13:10
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