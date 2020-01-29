Общество

ИзвестияИзвестияАршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге. Снимок документа с требованием о выселении она опубликовала в Instagram.
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