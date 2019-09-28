Футбол

REGNUMREGNUMАршавин удивился быстрому трудоустройству Кокорина и Мамаева

Экс-капитан футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин удивился тому, что вышедшие на свободу футболисты быстро заключили новые контракты. Об этом 28 сентября Аршавин рассказал в эфире «Матч Премьер».
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