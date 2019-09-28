Футбол
REGNUMАршавин удивился быстрому трудоустройству Кокорина и Мамаева
Экс-капитан футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин удивился тому, что вышедшие на свободу футболисты быстро заключили новые контракты. Об этом 28 сентября Аршавин рассказал в эфире «Матч Премьер».
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Андрей Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели доширак, час в день гуляли, а теперь за ними очередь
Советский спортвчера в 16:10
Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать»
Спорт-Экспрессвчера в 11:53
Аршавин: «Очередь за Кокориным и Мамаевым говорит об уровне других российских футболистов»
Sport24.ruвчера в 12:41
Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели «Доширак» и печеньки, а за ними очередь
Чемпионатвчера в 12:39
Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели „Доширак“ и печеньки, а теперь за ними очередь из клубов»
Евро-футбол.рувчера в 13:09
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