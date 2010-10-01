Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране. Актив перешел к топ-менеджеру Андрею Святошенко.

с чего всё началось

По мнению партнера юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрия Шевченко, передача доли от одного владельца к другому и обратно могла быть безденежной, иначе пришлось бы придумывать схемы оплаты, отчитываться по налогам и пр. В то же время источник "Ъ" на рынке соли полагает, что выход из числа учредителей ВСТПК может быть формальным и господин Чайка останется фактическим бенефициаром бизнеса.

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