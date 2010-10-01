Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАртем Чайка вышел из соляного бизнеса

По мнению партнера юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрия Шевченко, передача доли от одного владельца к другому и обратно могла быть безденежной, иначе пришлось бы придумывать схемы оплаты, отчитываться по налогам и пр. В то же время источник "Ъ" на рынке соли полагает, что выход из числа учредителей ВСТПК может быть формальным и господин Чайка останется фактическим бенефициаром бизнеса.
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Артем Чайка вышел из соляного бизнеса

Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране. Актив перешел к топ-менеджеру Андрею Святошенко.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Происшествия

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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

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Футбол

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Lenta.ru вчера в 13:58
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В омском «Авангарде» 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом

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Кино

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Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря.
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МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
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