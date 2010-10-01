Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАртем Чайка вышел из соляного бизнеса

По мнению партнера юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрия Шевченко, передача доли от одного владельца к другому и обратно могла быть безденежной, иначе пришлось бы придумывать схемы оплаты, отчитываться по налогам и пр. В то же время источник "Ъ" на рынке соли полагает, что выход из числа учредителей ВСТПК может быть формальным и господин Чайка останется фактическим бенефициаром бизнеса.
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Артем Чайка вышел из соляного бизнеса

Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране. Актив перешел к топ-менеджеру Андрею Святошенко.
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ИрСити03:20

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Артем Чайка вышел из соляного бизнеса

Компания03:34

Артем Чайка перестал быть владельцем крупнейшего производителя соли

Интерфакс02:30

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Алтапресс02:10

Артем Чайка вышел из соляного бизнеса

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