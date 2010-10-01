Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 поблагодарил болельщиков за поздравления с выходом в финальную часть ЧЕ. Дзюба забил гол и отметился двумя результативными передачами в игре с Кипром.

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Артем Дзюба: «Если получится победить Бельгию, то это вообще волшебно»

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