Лига чемпионов
Советский спортАртем Дзюба: Не знал, что меня назвали братом Кличко
Даже не знаю С одной стороны, это комплимент. С другой стороны, после Виталика, может быть, он меня хотел оскорбить (улыбается).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дзюба отреагировал на то, что капитан «Лейпцига» назвал его третьим братом Кличко
Sport24.ruвчера в 14:18
Дзюба высказался о словах игрока «РБ Лейпциг», назвавшего его 3-м братом Кличко
Чемпионатвчера в 14:55
Дзюба ответил на слова футболиста «Лейпцига», назвавшего его третьим братом Кличко
RT на русскомвчера в 15:20
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Здоровье
Психиатр дал четыре универсальных совета для защиты от возрастных болезней мозга
По словам ученого, для защиты от возрастных болезней мозга важно быть физически и интеллектуально активным, защищаться от стресса и употреблять здоровую пищу.
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Политика
Голикова признала неудачи в оптимизации здравоохранения
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Происшествия
Подозреваемому в убийстве мальчика в Нарьян-Маре предъявлено обвинение
Следственный комитет предъявил обвинение 36-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву
Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Авто
АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
Специалист АвтоВАЗа объяснил, почему автомобили завода имеют хлипкий кузов, про который автолюбители обычно говорят — сделан, как из фольги.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи.
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70 процентов
Неплатежи юридических лиц за вывоз отходов составляют 65-70 процентов. При этом население не доплачивает 20 - 35 процентов.
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Экономика
Правительство РФ внесло законопроект о защите и поощрении инвестиций
Правительство РФ в субботу, 2 ноября, внесло в Государственную Думу проект закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации», а также ряд сопутствующих законопроектов.
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Общество
Участников ЖСК застройщиков-банкротов защитят как дольщиков
Участники жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в процессе процедуры банкротства застройщиков, смогут получить денежную компенсацию за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики.
Общество
Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР
Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Общество
У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Армия и оружие
Зачем армия США сотрудничает с организацией, исследующей НЛО
Происшествия
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Общество
Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России
Москва занимает лучшие позиции по индексу качества городской среды среди других городов России, набрав 276 баллов, свидетельствуют материалы на официальном сайте проекта.
Армия и оружие
На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету
На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».
Космос
«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства
«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.