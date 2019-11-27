Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не обращает внимания на оскорбления фанатов, а спокойно делает свое дело. Ранее нецензурные выкрики в адрес футболиста позволяли себе фанаты во время матча сборной с Сан-Марино и "Спартака" с "Уралом".

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