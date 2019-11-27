Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газетаДзюба прокомментировал оскорбления фанатов в свой адрес

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не обращает внимания на оскорбления фанатов, а спокойно делает свое дело. Ранее нецензурные выкрики в адрес футболиста позволяли себе фанаты во время матча сборной с Сан-Марино и "Спартака" с "Уралом".
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Артем Дзюба – об оскорблениях в свой адрес: Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело

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«Пусть кто-то лает и вякает, я спокойно делаю свое дело». Дзюба больше не молчит

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Дзюба: «Пусть кто-то лает и вякает. а у меня всё нормально». ВИДЕО

Sport.ru16:44

Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»

Бомбардир.ру16:32

Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает, я делаю свое дело»

Спорт-Экспресс16:31

«Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело». Дзюба отвечает на хейт голами

Sport24.ru17:50

Артём Дзюба ответил на оскорбления в свой адрес, интервью, видео

Чемпионат17:02
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«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
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