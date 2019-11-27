Футбол
Sports.ruАртем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над «Лионом» и об оскорблениях в свой адрес.
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Здоровье
Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Общество
В Сети опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Всем привычные плацкартные вагоны скоро исчезнут вместе с проблемой «торчащих ног».
Политика
«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января
В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Космос
Открыта невозможная черная дыра
Группа астрономов под руководством Лю Цзифэн из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружили черную дыру, чье существование считалось невозможным.
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Гаджеты
ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung
В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Армия и оружие
Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Армия и оружие
Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии
Общество
Бутина отозвала свою апелляцию на приговор суда США
Гражданка России Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы и вернувшаяся на родину, обратилась к суду США с просьбой отклонить ее апелляцию на вынесенный приговор.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Происшествия
Компания, перевозившая россиян в Доминикане, назвала виновника аварии
Доминиканская транспортная компания Monumental сообщила, что авария с пострадавшими россиянами произошла из-за того, что в правую заднюю часть автобуса врезался грузовик, который ехал по встречной полосе движения.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Хоккей
«Вашингтон» одолел «Флориду» благодаря голу Овечкина
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Вашингтона". Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин открыл счет в матче.
Кино
BadComedian разгромил сразу три российских фильма
Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.
Технологии
Хакеры выложили в открытый доступ базу данных сайта о трудоустройстве
На хакерские форумы попала база данных пользователей портала jobinmoscow.ru.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Политика
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
Происшествия
Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе
Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Политика
CNN узнал о планах администрации Трампа сократить выплаты США в НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить расходы на выплаты в бюджет НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.