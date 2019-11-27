Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над «Лионом» и об оскорблениях в свой адрес.

Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

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Политика «Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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Происшествия В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.

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