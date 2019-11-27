Футбол
Sports.ruАртем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над «Лионом» (2:0) и об оскорблениях в свой адрес.
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Артем Дзюба – об оскорблениях в свой адрес: Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело
Спорт день за днемвчера в 17:32
«Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело». Дзюба отвечает на хейт голами
Sport24.ruвчера в 17:50
Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»
Бомбардир.рувчера в 16:32
«Пусть кто-то лает и вякает, я спокойно делаю свое дело». Дзюба больше не молчит
Sports.ruвчера в 17:15
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