Футбол

Sports.ruSports.ruАртем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над «Лионом» (2:0) и об оскорблениях в свой адрес.
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Артем Дзюба – об оскорблениях в свой адрес: Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело

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Артём Дзюба ответил на оскорбления в свой адрес, интервью, видео

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Дзюба: «Пусть кто-то лает и вякает. а у меня всё нормально». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 16:44
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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