Футбол

Sports.ruSports.ruАртем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над «Лионом» и об оскорблениях в свой адрес.
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Артем Дзюба – об оскорблениях в свой адрес: Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело

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«Пусть кто-то лает и вякает, я спокойно делаю свое дело». Дзюба больше не молчит

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Дзюба: «Пусть кто-то лает и вякает. а у меня всё нормально». ВИДЕО

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Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»

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Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает, я делаю свое дело»

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«Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело». Дзюба отвечает на хейт голами

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Артём Дзюба ответил на оскорбления в свой адрес, интервью, видео

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