Футбол

Sports.ruSports.ruАртем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над «Лионом» (2:0) и об оскорблениях в свой адрес.
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Артем Дзюба – об оскорблениях в свой адрес: Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело

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Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает, я делаю свое дело»

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Дзюба: «Пусть кто-то лает и вякает. а у меня всё нормально». ВИДЕО

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«Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело». Дзюба отвечает на хейт голами

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«Пусть кто-то лает и вякает, я спокойно делаю свое дело». Дзюба больше не молчит

Sports.ruвчера в 17:15
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