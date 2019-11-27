Футбол
Sportbox.RUАртем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов заявил, что не обращает внимания на оскорбления в свой адрес. В игре с французским клубом Дзюба забил гол.
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Артем Дзюба – об оскорблениях в свой адрес: Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело
Спорт день за днемвчера в 17:32
«Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело». Дзюба отвечает на хейт голами
Sport24.ruвчера в 17:50
«Пусть кто-то лает и вякает, я спокойно делаю свое дело». Дзюба больше не молчит
Sports.ruвчера в 17:15
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:12, Вашингтон
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