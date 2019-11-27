Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов заявил, что не обращает внимания на оскорбления в свой адрес. В игре с французским клубом Дзюба забил гол.

Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

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Футбол Галатасарай — Брюгге 1:1 «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

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