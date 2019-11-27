Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов заявил, что не обращает внимания на оскорбления в свой адрес. В игре с французским клубом Дзюба забил гол.

Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

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Происшествия Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.

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Спорт МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.

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