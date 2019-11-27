Футбол
Sportbox.RUАртем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов заявил, что не обращает внимания на оскорбления в свой адрес. В игре с французским клубом Дзюба забил гол.
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«Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело». Дзюба отвечает на хейт голами
Sport24.ruвчера в 17:50
Артем Дзюба – об оскорблениях в свой адрес: Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело
Спорт день за днемвчера в 17:32
«Пусть кто-то лает и вякает, я спокойно делаю свое дело». Дзюба больше не молчит
Sports.ruвчера в 17:15
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:45, Ашберн
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Выяснено отношение белорусов к России
Подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией.
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В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
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Богатые россияне спрятали автомобили от налогов
По данным РБК, "в период с 2015 по 2017 года автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом, ежегодно становилось лишь больше, а в прошлом году их число уменьшилось с 2 927 до 2 162 экземпляров".
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Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
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МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией
В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
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«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Политика
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к Opal
Германия обжаловала решение Суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило "Польское радио".
Общество
Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»
В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Армия и оружие
Новая форма женщин-военных привела в негодование украинцев
Новые образцы повседневной формы разработали на Украине для женщин-военнослужащих, говорится в сюжете ТСН.
Футбол
«Спартак» оштрафовали за оскорбление Дзюбы
Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес футболиста «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Общество
Большинство россиян считают медведя подходящим символом России
Почти две трети (65%) россиян считают медведя самым подходящим символом России.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Происшествия
Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Единоборства
Федерация бокса России назвала гонорары Кокляева и Емельяненко за бой
Победитель поединка между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко получит от Федерации бокса России один миллион рублей, а проигравший - полмиллиона.
Музыка
Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Продюсер и артист «открыл карты»: он признался, за кого из артистов пел своим голосом.
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Общество
В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Спорт
МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию
Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
Политика
В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Гаджеты
В России резко снизилась минимальная цена на iPhone
В России рекордно снизились цены на Aphone, стоимость самого дешевого обновляемого айфона стала ниже 20 тысяч рублей.
Общество
Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой на 100 тыс. рублей
Арбитражный суд Москвы оштрафовал принадлежащую компанию «Бузова Рест Компани», развивающую сеть ресторанов BUZfood известной певицы Ольги Бузовой, на 100 тыс. рублей.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.