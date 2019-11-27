Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUАртем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов заявил, что не обращает внимания на оскорбления в свой адрес. В игре с французским клубом Дзюба забил гол.
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Артем Дзюба – об оскорблениях в свой адрес: Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело

Спорт день за днемвчера в 17:32

«Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело». Дзюба отвечает на хейт голами

Sport24.ruвчера в 17:50

«Пусть кто-то лает и вякает, я спокойно делаю свое дело». Дзюба больше не молчит

Sports.ruвчера в 17:15

Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

Sportbox.RUвчера в 16:43

Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает, я делаю свое дело»

Спорт-Экспрессвчера в 16:31

Дзюба: «Пусть кто-то лает и вякает. а у меня всё нормально». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 16:44

Артём Дзюба ответил на оскорбления в свой адрес, интервью, видео

Чемпионатвчера в 17:02
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Общество

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.
Вести.Ru вчера в 21:04
Политика

Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Глава дипведомства ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Донецк и Киев приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Военное дело вчера в 13:38
Энергетика

СМИ узнали о планах России обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК

Москва рассчитывает обсудить вопрос об изменении своих квот на добычу нефти, установленных в рамках ОПЕК.
РБК 01:44
Политика

Администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:49
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 4 копейки – до 64,00 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек – до 70,44 рубля.
Взгляд.ру 02:20
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МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru 26 ноября в 14:58
Авто

Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95

Под капотом большого кроссовера Jetour X95 от Chery находится 1,5-литровый мотор мощностью 156 л. с. при 230 Нм крутящего момента.
Актуальные Новости 02:02
Армия и оружие

Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

В январе министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году.
ТАСС 01:55
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Футбол

Футболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 28 ноября «Краснодар» домашний матч проведет в рамках Лиги Европы: в пятом туре группового этапа «быков» ожидает матч против швейцарского «Базеля».
Кубанские новости вчера в 13:15
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Флориду»

В 26 матчах текущего сезона Овечкин набрал 26 (16+10) очков.
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Происшествия

Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»

Сотрудники ФСБ, СК и МВД пресекли на территории Дагестана и Москвы деятельность одной из самых жестоких преступных групп "Шараповские".
Российская газета 02:00
Политика

СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, пишет газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо Макрона Путину.
РИА Новости вчера в 17:36
Космос

Проект сверхтяжелой ракеты опять буксует

Российская сверхтяжелая ракета должна быть более универсальной, поэтому эскизный проект ракеты будет вновь пересмотрен.
Хакасия-Информ вчера в 22:45
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС 26 ноября в 05:10
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Lenta.ru вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о дочери, вышедшей из комы

Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии, которая вышла из комы несколько лет назад.
Аргументы и Факты 01:26
Общество

Больше половины россиян пожаловались на недосып

РЕН ТВ вчера в 21:40
Происшествия

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Российская газета 02:30
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ вчера в 14:50
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости вчера в 16:09
Здоровье

Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье

Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
Evo-rus.com вчера в 04:38
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Lenta.ru вчера в 22:25
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, показала в своем аккаунте в Instagram результат операций, проведенных краснодарскими врачами.
РИА Новости 01:00
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета вчера в 07:21
Футбол

Болельщики «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича

Болельщики шведского «Мальмё» подожгли статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича.
Чемпионат вчера в 16:10
Общество

Роскачество вновь обнаружило пестициды в детском яблочном пюре

Эксперты Роскачества провели проверку 24 марок детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
RT на русском 00:56
Политика

МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Российская газета вчера в 21:26
Энергетика

«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости вчера в 09:50
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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