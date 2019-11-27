Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов заявил, что не обращает внимания на оскорбления в свой адрес. В игре с французским клубом Дзюба забил гол.

Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

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Энергетика «Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.