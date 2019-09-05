Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемАртем Дзюба: Спасибо Малгрю, что помнит меня по матчу со «Спартаком»

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией. В составе соперников игрок «Зенита» выделил защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Артем Дзюба: Спасибо, Чарли, что помнишь меня

Советский спорт11:36

Дзюба о сборной Шотландии: «Это крепкая команда, будет тяжело»

Sport.ru09:28

Дзюба: «Шотландия — крепкая команда. Сборную России ждет очень тяжелая игра»

Sport24.ru08:20

У Шотландии один из лучших левых флангов мира. Осталось только придумать, как всех разместить

Sports.ru10:06

Дзюба в Глазго говорил о «Ливерпуле», вспоминал атмосферу на стадионе «Селтика». Его мечта – играть в АПЛ

Спорт день за днем11:00

Артем Дзюба: «Кто завтра больше единоборств выиграет, у того больше шансов победить»

Матч ТВ09:33

Артем Дзюба: «Как Головин? Он прибавил!»

Спорт-Экспресс08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 6978 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Политика

Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Армия и оружие

Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Политика

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Вести.Ru 07:59
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Футбол

Черчесов назвал матч России с Шотландией игрой за 6 очков

Vprognoze.ru 09:45
Происшествия

Тела пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье нашли

Тела двух пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены в кабине воздушного судна на месте падения самолета, которая ушла под землю на глубину более трех метров.
АТВмедиа вчера в 06:30
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек.
Аргументы недели 10:01
Происшествия

В Донецке произошел второй взрыв за два дня

РБК 09:29
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

REGNUM 06:35
Политика

Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада

Сербия из-за высокой смертности и демографического спада потеряла в прошлом году население одного среднего города, заявил президент страны Александр Вучич.
РИА Новости 09:47
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Здоровье

Пермские врачи объявили «итальянскую забастовку» из-за переработок

Врачи пермской больницы №6 объявили "итальянскую забастовку" из-за переработок и копеечных доплат за них.
Европейско-Азиатские новости 11:42
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Общество

Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей

Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.
Газета.Ru 07:06
Футбол

Бэйл: мне очень нравится прозвище «гольфист»

Люди вырвали фразу из контекста, но если честно, мне очень нравится это прозвище.
Чемпионат 10:40
Армия и оружие

Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22

Советский истребитель МиГ-21 во многом не уступает современному американскому F-22 Raptor. Об этом сообщает издание Мilitary Watch Magazin.
Pravda.Ru 11:28
Происшествия

В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего

Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.
Российская газета 07:05
Общество

В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного

В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Экономика

Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России

Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Коммерсантъ 08:12
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Политика

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Политика

К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Киберспорт

Трансляция и расписание StarLadder Berlin Major 2019

Лучшие команды мира разыгрывают 1 миллион долларов на турнире по CS:GO в Берлине.
Матч ТВ 09:18
Хоккей

КХЛ оштрафовала защитника «Куньлуня» Шустра за удар Умарка в голову

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение по эпизоду в матче «Куньлунь» – «Салават Юлаев» (0:2). Защитник китайского клуба Андрей Шустр в концовке игры атаковал форварда Линуса Умарка, получив удаление «5+20».
Sports.ru 11:41
Общество

Мединский выступил против комиксов на исторические темы

News.ru вчера в 08:18
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное