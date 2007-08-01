Футбол
Матч ТВАртем Дзюба: «В „Томи“ я сформировался как футболист»
Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о времени, когда он выступал за «Томь».
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Был мальчиком, стал мужчиной. Почему «Томь» — важный клуб в карьере Дзюбы
Спорт-Экспрессвчера в 17:00
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
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