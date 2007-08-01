Футбол

Матч ТВМатч ТВАртем Дзюба: «В „Томи“ я сформировался как футболист»

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о времени, когда он выступал за «Томь».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Безумно люблю этот город»: Артем Дзюба вспомнил время в «Томи» перед очным матчем

vtomske.ru07:20

Валерий Непомнящий: «Мне повезло, что Дзюба оказался в нужное время в нужном месте — в „Томи“»

Матч ТВ05:20

Был мальчиком, стал мужчиной. Почему «Томь» — важный клуб в карьере Дзюбы

Спорт-Экспрессвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет возбудил дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников ейского детского дома.
RT на русском 06:42
Происшествия

Перед стрельбой солдата в Забайкалье окунали головой в унитаз

Солдата Рамиля Шамсутдинова, который убил восемь сослуживцев, заставляли драить туалет, а из-за плохой уборки окунали головой в унитаз.
Русская Планета 06:40
Политика

У Золотого в Донбассе начался развод украинских войск и сил ЛНР

Собеседник вчера в 10:41
Экономика

Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования

В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Политика

Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Гаджеты

Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают

Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.
iXBT.com 07:04
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Политика

Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Общество

Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Газета.Ru 06:30
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту «Аэрофлота»

Вести.Ru 07:43
Общество

Forbes узнал о проигранном споре миллиардера Гордеева на $1 млн

Президент строительной корпорации ПИК миллиардер Сергей Гордеев несколько лет назад проиграл $1 млн в споре с Николасом Ильином на ужине в Фонде Гуггенхайма в Венеции.
РБК 06:05
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Общество

Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой

Овны привыкли решать свои проблемы самостоятельно. А Раков следовательно это не устраивает. Весы и Телец – полные противоположности.
Говорит Уфа вчера в 00:05
Происшествия

Осужден экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили заключенные

Курганский городской суд признал виновным бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова в ряде коррупционных преступлений и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Российская газета 07:35
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Политика

NYT: из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезли важные фразы

Из опубликованной Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле, были исключены несколько важных слов и фраз.
Наша версия 05:47
Общество

Ограничить стоимость гаджетов для чиновников предложил Минфин России

Ограничить стоимость гаджетов для чиновников предложил Минфин России.
Радио Маяк 07:45
Общество

Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.
РИА Новости 07:38
Происшествия

Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш".
ТАСС 07:20
Политика

В «Нафтогазе» заявили о ненужности российского газа для Украины

Украина спокойно пройдет отопительный сезон 2019–2020 годов даже в случае прекращения транзита российского газа.
Известия 07:36
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 01:59
Армия и оружие

Осло переживает из-за российских подлодок в Норвежском море

Утро.ru 04:52
Авто

«Жигули» Дмитрия Медведева выставлены на продажу

По данным mail.ru, в 2001 году седан ВАЗ-2107 «Жигули» приобрел Дмитрий Медведев, бывший тогда председателем совета директоров ОАО «Газпром».
SpeedMe вчера в 16:17
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru 07:36
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Фигурное катание

Нугуманова рассказала, что Медведева здоровается с Тутберидзе

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила о нынешних отношениях двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с ее бывшим тренером Этери Тутберидзе.
ProstoProSport 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Кузьмич Непомнящий
Футболист
Советский футболист, нападающий; советский и российский тренер и функционер. Непомнящий является первым тренером в мире, кому удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира с африканской командой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное