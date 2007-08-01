Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о времени, когда он выступал за «Томь».

Артем Дзюба: «В „Томи“ я сформировался как футболист»

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