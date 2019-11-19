Футбол
Вести.RuАртем Дзюба: на Евро-2020 хотим пройти в четвертьфинал и даже дальше
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Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье.
— Артем Дзюба, российский футболистПетербургский дневник 06:24
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