Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомГулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ

РБ Лейпциг — Зенит
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Артем Дзюба
В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
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