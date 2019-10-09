Лига чемпионов
RT на русскомГулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 12:54
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