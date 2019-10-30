Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbАртем Дзюба победил бойца UFC Волкова в серии пенальти

Нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба сразился в футбольном челлендже с бойцом смешанных единоборств Александром Волковым. Видео с соревнования можно найти на канале UFC Russia на YouTube. Футбольные соревнования прошли на стадионе на базе «Зенита».
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Артем Дзюба
Они меня что, 2 часа мучали ради вот этого? Сейчас будет унижение. То, что каждый день испытывают Кержаков и Лунев, сегодня на себе испытает Волков.
— Артем Дзюба, российский футболистSports.ru вчера в 10:12

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