Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба осуществил мечту мальчика из Калининграда. Знаменитый футболист не только пообщался с фанатом, но и сделал ему подарок. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель группы компаний «За Родину» и экс-глава Светлого Сергей Лютаревич.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Общество Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».

Шоу-бизнес В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Происшествия Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.

Финансы Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.

Наука Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Баскетбол Сборная США по баскетболу вылетела из чемпионата мира Сборная США по баскетболу не сможет побороться за медали чемпионата мира. Американские футболисты уступили в 1/4 финала сборной Франции.

Политика Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.

Политика Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.

Политика Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.

Армия и оружие В КНДР заявили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки В КНДР прошли испытания сверхгабаритной реактивной системы залпового огня, на которых присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальное северокорейское агентство ЦТАК.

Хоккей «Трактор» победил «Адмирал» во Владивостоке Трактор выиграл у Адмирала (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на Фетисов Арене во Владивостоке.

Космос Робот Федор больше не полетит в космос По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.