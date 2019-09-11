Футбол

КП - КалининградКП - КалининградАртем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба осуществил мечту мальчика из Калининграда. Знаменитый футболист не только пообщался с фанатом, но и сделал ему подарок. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель группы компаний «За Родину» и экс-глава Светлого Сергей Лютаревич.
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