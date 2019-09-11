Футбол
КП - КалининградАртем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба осуществил мечту мальчика из Калининграда. Знаменитый футболист не только пообщался с фанатом, но и сделал ему подарок. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель группы компаний «За Родину» и экс-глава Светлого Сергей Лютаревич.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° 09 сентября в 19:27
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда вчера в 22:20
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Политика
Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Происшествия
Грег Вайнер о том, как трагедия 9/11 сняла разногласия России и Америки
Жертвами самого страшного теракта в истории современной Америки стали почти 3000 человек.
Газета.Ru 07:34
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Общество
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, в полдень воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Экономика
Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин
Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:33
Футбол
Французский «Лион» провел тренировку перед матчем в Рязани
Французский «Лион» провел тренировку перед матчем в Рязани. Во вторник, 10 сентября, женский клуб прибыл в областной центр из Москвы.
RZN.info вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
ФАН вчера в 02:03
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова: «Муж не разрешит мне больше делать такие фото»
41-летняя телеведущая опубликовала голый снимок на коне Анфиса Чехова решила порадовать свою интернет-аудиторию откровенным фото.
WomanHit.ru 08:57
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Политика
Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Авто
Nissan пошутил над Франкфуртским автосалоном
Nissan назвала свое мероприятие «Francfort Show 2019», а накануне мероприятия компания разослала приглашение своим европейским клиентам, пообещав фуршет и подарки для первых 150 гостей.
Тарантас Ньюс 06:50
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Гаджеты
Спиннер или паук: как в Сети встретили новый iPhone
Кто-то увидел в расположении камер недавний хит продаж по всем миру - спиннер.
ТК Звезда 01:20
Экономика
ЦБ предложил участникам финрынка совместно оптимизировать регуляторную нагрузку
Банк России предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативно-правовую базу по регулированию финансового рынка, чтобы выявить утратившие актуальность или избыточные нормы.
Банки.ру 10:13
Политика
Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Баскетбол
Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу
Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.
Известия 09:36