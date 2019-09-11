Футбол

КП - КалининградКП - КалининградАртем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 9 сентября
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба осуществил мечту мальчика из Калининграда. Знаменитый футболист не только пообщался с фанатом, но и сделал ему подарок. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель группы компаний «За Родину» и экс-глава Светлого Сергей Лютаревич.
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