Футбол
КП - КалининградАртем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 9 сентября
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
|55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
|57′
|61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
|63′
|77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
|89′
|90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
11
Зобнин
20
Ионов
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
13
Кудряшов
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
7
Мужиков
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба осуществил мечту мальчика из Калининграда. Знаменитый футболист не только пообщался с фанатом, но и сделал ему подарок. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель группы компаний «За Родину» и экс-глава Светлого Сергей Лютаревич.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дзюба подарил футболку калининградскому школьнику, который не дождался игрока после матча
Калининград.Ruвчера в 03:57
После матча с Казахстаном Дзюба подарил семилетнему калининградцу свою футболку (фото)
Клопс10 сентября в 16:29
Дзюба подарил футболку юному калининградцу после матча с Казахстаном
Новый Калининград.Ruвчера в 04:35
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Политика
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Дагестан
Лезги газет 06:14
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Религия
В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход
В Санкт-Петербурге в четверг прошел общегородской крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Российская газета 10:05
Хоккей
«Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем»
Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.
Первый областной 09:12
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост.
Газета.Ru 10:15
Происшествия
Массовое отравление шаурмой зафиксировано в Уфе
15 человек отравились шаурмой в Уфе. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на собственный источник.
REGNUM 00:19
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей
РИА Новости 01:00
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил на рынок телевизоры
RuNews24.ru 09:42
Общество
Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет
Россияне смогут контролировать работу Пенсионного фонда. Минтруд запускает новый онлайн-сервис.
SakhalinMedia.ru вчера в 20:10
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика
Дональд Трамп потребовал опустить ключевую ставку в США до нуля
Дональд Трамп в своем твиттере предложил Федеральной резервной системе (ФРС) опустить ключевую ставку до нуля либо установить ее на отрицательном уровне.
РБК вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы
Сестра и директор певицы Азизы Гульнара Мухамедова узнала об иске семьи Талькова от корреспондента РБК.
РБК 11:31
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Экономика
Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства
Прямой эффект от расходов на реализацию нацпроектов для роста экономики составит всего 0,2% ВВП в год в 2019–2021 годах, оценили ранее экономисты Альфа-банка.
РБК 10:48
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Политика
Американский дипломат назвал возможную дату встречи Трампа с Зеленским
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Зеленский могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, однако точной даты пока нет.
ИА Новороссия 07:57
Гаджеты
Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой
Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake 10 сентября в 15:58
Кино
Режиссер «Джокера» пожаловался на манеры Хоакина Феникса
Kinonews.ru 09:18