Форвард петербургского ФК "Зенит" Артем Дзюба поделился с подписчиками своей страницы в соцсети Instagram выбором интересного сериала в период самоизоляции. В "сторис" нападающий выложил постер мини-сериала BBC "Война и мир", который вызвал у него "столько слез" и посоветовал "всем настоящим".

Общество Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер после заражения коронавирусом Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу выразил соболезнования в связи со смертью депутата Мособлдумы Ивана Жукова и предложил наградить его Орденом за мужество и доблесть. 5

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Происшествия Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. 282

Транспорт Собянин продлил и дополнил пропускной режим Москва продлевает до начала мая действие ограничений, введенных 13 апреля из-за пандемии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. 1,6K

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Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,7K

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Общество Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России. 65

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