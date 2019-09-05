Футбол
Вести.RuАртем Дзюба: прекрасно понимаем, в какой футбол играют шотландцы
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Происшествия
На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине
В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
Аргументы недели 15:54
Футбол
Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
Сборная Испании в матче отборочного турнира Евро-2020 на выезде обыгрывает команду Румынии — 2:1. На 29-й минуте отличился защитник гостей Серхио Рамос, который забил 21-й гол за национальную команду.
Спорт-Экспресс 16:10
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Армия и оружие
СМИ: новый бомбардировщик США В-21 «научат» сбивать истребители
Создаваемый для ВВС США перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, может получить способность бороться с вражескими истребителями, сообщает 5 сентября журнал Air Force Magazine.
REGNUM 14:23
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:25
Происшествия
В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета
В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Шоу-бизнес
Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры
Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.
Woman.ru 10:35
Наука
Скорость передачи информации оказалась универсальной для многих языков
Авторы выяснили, что независимо от того, насколько быстро или медленно говорят люди на разных языках, они передают информацию примерно с одинаковой скоростью: 39 бит в секунду.
Вести.Наука 08:07
Политика
Малайзия не доверяет обвинениям в причастности России к крушению MH17
Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
RT на русском 15:07
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
Российская газета 14:47
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак
По данным Check Point, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony.
Ведомости вчера в 22:25
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Политика
Зеленский обсудил с сенаторами США увеличение объема помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что объемы финансовой помощи США в сфере безопасности будут увеличиваться.
РБК 15:33
Политика
Путин сделал заявление об обмене заключенными с Киевом
Лидер России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными лицами между Россией и Украиной будет масштабным.
Газета.Ru 08:49
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Транспорт
Беглов сообщил о планах строительства нового завода трамваев
Врио губернатора Александр Беглов рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры с инвесторами о строительстве нового завода по производству трамваев.
Народные новости 16:07
Энергетика
«Транснефть» отразит в отчетности выплаты компенсаций из-за ЧП с «Дружбой»
"Транснефть" по итогам девяти месяцев отразит в отчетности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на "Дружбе", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.
ПРАЙМ 10:33
Политика
Младший брат Джонсона объявил об отставке из-за разногласий по Brexit
Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джозеф объявил об уходе из правительства и парламента из-за разногласий по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза.
РБК 09:15
Космос
Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн
Телеканал 360° 13:58
Культура
Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей
Pravda.Ru 05:54
Шоу-бизнес
Брэд Питт признался в проблемах с алкоголем после развода с Джоли
55-летний топовый американский актер и кинопродюсер Брэд Питт признался в интервью The New York Times, что после развода с актрисой Анджелиной Джоли начал посещать собрания анонимных алкоголиков.
Medical Note 10:13
Происшествия
В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком
В японском городе Иокогама поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком.
RT на русском вчера в 23:54