Прекрасно понимаем, в какой они футбол играют, какие есть сильные стороны.

Артем Дзюба: прекрасно понимаем, в какой футбол играют шотландцы

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