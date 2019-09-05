Футбол

Вести.RuВести.RuАртем Дзюба: прекрасно понимаем, в какой футбол играют шотландцы

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Прекрасно понимаем, в какой они футбол играют, какие есть сильные стороны.
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