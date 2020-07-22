Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщает ТАСС.
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Решение о формате начала следующего учебного года в России будет принято 20 августа, анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступая в Госдуме с докладом о результатах работы правительства.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале — ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц. — ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в СБУ.