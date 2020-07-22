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Артем Дзюба продлит контракт с «Зенитом» до 2022 года

Стали известны детали нового контракта 31-летнего нападающего Артема Дзюбы с «Зенитом». Соглашение рассчитано до 2022 года с опцией продления еще на сезон.В источнике
Подробнее о событии
Metaratings

Стала известна зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом»

Metaratings11:18
Спорт уик-энд

Пресса разузнала условия нового контракта Дзюбы в «Зените»

Спорт уик-энд10:42
Sports.ru

Дзюба подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «2+1» и будет получать около 3,7 млн евро в год («СЭ»)

Sports.ru11:08
Спорт день за днем

Стали известны условия нового контракта Дзюбы с «Зенитом»

Спорт день за днем11:02
BetOn

Артем Дзюба продлит контракт с «Зенитом» до 2022 года

BetOn10:50
РИА Новости

Стало известно, сколько Дзюба заработает в «Зените» по новому контракту

РИА Новости11:10
Спорт-Экспресс

Стали известны детали нового контракта Дзюбы с «Зенитом»

Спорт-Экспресс10:21
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Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщает ТАСС.
Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
RT на русском10:02
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ10:31
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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Решение о формате нового учебного года в России примут 20 августа

Решение о формате начала следующего учебного года в России будет принято 20 августа, анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступая в Госдуме с докладом о результатах работы правительства.
Вечерняя Москва04:22
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Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском10:00
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На Украине задержали обвиняемого в убийстве Захарченко силовика

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале — ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц. — ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в СБУ.
Украина.ру08:03
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