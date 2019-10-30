Футбол
Петербургский дневникАртем Дзюба сразился с бойцом UFC Волковым в серии пенальти
Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба провел спарринг с бойцом UFC Александром Волковым, после которого спортсмены проверили свои вратарские навыки на поле сине-бело-голубых.
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Они меня что, 2 часа мучали ради вот этого? Сейчас будет унижение. То, что каждый день испытывают Кержаков и Лунев, сегодня на себе испытает Волков.
— Артем Дзюба, российский футболистSports.ru вчера в 10:12
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«Сейчас начнется унижение». Боец UFC Волков проиграл Дзюбе дуэль в Петербурге
Фонтанка.Рувчера в 17:27
Дзюба и боец UFC Волков пробили серию пенальти на футбольном поле «Зенита»
Невские Новостивчера в 06:05
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