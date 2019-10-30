Они меня что, 2 часа мучали ради вот этого? Сейчас будет унижение. То, что каждый день испытывают Кержаков и Лунев, сегодня на себе испытает Волков.

Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба провел спарринг с бойцом UFC Александром Волковым, после которого спортсмены проверили свои вратарские навыки на поле сине-бело-голубых.

Артем Дзюба сразился с бойцом UFC Волковым в серии пенальти

Происшествия В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.

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Кино Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов» «HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.

Наука Прародину всего человечества нашли в Южной Африке В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.

Общество Грета Тунберг отказалась от экологической премии Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.

Политика МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии Россия рассмотрит ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

Здоровье Сахалинцы смогут консультироваться с врачами по видеосвязи Сахалин станет первым регионом в РФ, где гражданам с 1 ноября станут доступны консультации с врачами по видеосвязи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.