Общество

iReactoriReactorАртем Дзюба сыграет себя в фильме «Я не Дзюба»

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба сыграет самого себя в фильме «Я не Дзюба», рассказал режиссер киноленты Леонид Пляскин. По сюжету в центре фильма обаятельный мальчик с лишним весом, который мечтает играть в футбол.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Артем Дзюба предстанет в образе ангела в детской комедии про футбол

РИА Новости05:15

Артем Дзюба сыграет ангела-хранителя в детской комедии

ТАСС06:04

Авторы фильма «Я не Дзюба» не вели с игроком переговоры о съемках

РБК13:15

Канделаки: «Дзюба узнал, что снимется в фильме, от меня»

Sport24.ru09:12

Футболист Дзюба снимется в детской комедии

Rambler News Service05:06

Дзюба снимется в фильме «Я не Дзюба», он сыграет самого себя

Чемпионат09:00

Дзюба сыграет Дзюбу

Lenta.ru06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7086 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК 14:33
Культура

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Российский телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа» 11 декабря, следует из программы передач.
Ведомости 13:31
Экономика

Фондовая Америка торгуется без единой динамики

От двух регуляторов участники рынка в базовом сценарии не ждут изменений текущего курса, однако заседание ФРС будет интересно публикацией обновленных прогнозов по дальнейшей динамике ставок, а заседание ЕЦБ станет первым под руководством Кристин Лагард.
Финмаркет 10:28
Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли итоговое коммюнике после саммита

Участники саммита «нормандской четверки» договорились о принятии немедленных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта на востоке Украины.
Политическая Экспертиза 03:34
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 11:06
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

Российская газета 02:59
Политика

Украинцам и белорусам предложили упростить получение гражданства РФ

Замминистра отметил, что принятие законопроекта позволит оптимизировать процедуру приема в гражданство РФ более чем для 172 тыс. украинцев и порядка 32 тыс. белорусов, которые уже проживают в РФ.
Известия 15:22
Здоровье

В Липецке заподозрили рак у каждого десятого обследованного

В рамках «Онкодесанта» специалисты онкодиспансера вели профилактический осмотр и консультативный прием населения с целью ранней диагностики онкологических заболеваний.
Обозреватель Врн 12:19
Политика

Лавров заявил об угрозах Уилана «просверлить головы» сотрудникам ФСИН

По словам Лаврова, Уилан грозил сотрудникам ФИСН «просверлить голову дрелью» и делал множество «аррогантных» высказываний.
РБК 15:12
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Общество

Названы место и дата похорон Лужкова

Газета.Ru 14:37
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Происшествия

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Интерфакс 14:32
Общество

Бэнкси представил рождественское граффити в Бирмингеме

Бэнкси показал свое новое граффити, которое нарисовано в Бирмингеме, Британия, по случаю Рождества.
VSE42.RU вчера в 22:37
Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
ТАСС 08 декабря в 08:12
Космос

Эта черная дыра в 69 раз тяжелее Солнца

В окрестностях созвездия Близнецов обнаружена огромная черная дыра. Ее масса превосходит в 69(!) раз массу Солнца.
Оka.fm вчера в 06:55
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Футбол

Стал известен состав «Бенфики» на матч против «Зенита»

Тренерский штаб лиссабонской «Бенфики» назвал состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» .
Нева Спорт 14:11
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 15:14
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Происшествия

Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

РИА Новости 06:35
Футбол

Интер — Барселона 1:1 (1-й тайм)

В запасе остались Суарес, де Йонг, Бускетс и тер Штеген. Тут смотрят за "Зенитом" и "Бенфикой" Прямая трансляция Лига чемпионов.
Матч ТВ 14:58
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:48
Шоу-бизнес

Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом

Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
OAnews 07:39
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Авто

Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender

Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
Российская газета вчера в 04:00
Политика

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
РИА Новости вчера в 15:06
Кино

В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

РИА Новости 14:16
Политика

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Газета.Ru 15:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное