Общество
iReactorАртем Дзюба сыграет себя в фильме «Я не Дзюба»
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба сыграет самого себя в фильме «Я не Дзюба», рассказал режиссер киноленты Леонид Пляскин. По сюжету в центре фильма обаятельный мальчик с лишним весом, который мечтает играть в футбол.
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Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Культура
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским
Российский телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа» 11 декабря, следует из программы передач.
Экономика
Фондовая Америка торгуется без единой динамики
От двух регуляторов участники рынка в базовом сценарии не ждут изменений текущего курса, однако заседание ФРС будет интересно публикацией обновленных прогнозов по дальнейшей динамике ставок, а заседание ЕЦБ станет первым под руководством Кристин Лагард.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» приняли итоговое коммюнике после саммита
Участники саммита «нормандской четверки» договорились о принятии немедленных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта на востоке Украины.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Политика
Украинцам и белорусам предложили упростить получение гражданства РФ
Замминистра отметил, что принятие законопроекта позволит оптимизировать процедуру приема в гражданство РФ более чем для 172 тыс. украинцев и порядка 32 тыс. белорусов, которые уже проживают в РФ.
Здоровье
В Липецке заподозрили рак у каждого десятого обследованного
В рамках «Онкодесанта» специалисты онкодиспансера вели профилактический осмотр и консультативный прием населения с целью ранней диагностики онкологических заболеваний.
Политика
Лавров заявил об угрозах Уилана «просверлить головы» сотрудникам ФСИН
По словам Лаврова, Уилан грозил сотрудникам ФИСН «просверлить голову дрелью» и делал множество «аррогантных» высказываний.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Общество
Названы место и дата похорон Лужкова
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Общество
Бэнкси представил рождественское граффити в Бирмингеме
Бэнкси показал свое новое граффити, которое нарисовано в Бирмингеме, Британия, по случаю Рождества.
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Космос
Эта черная дыра в 69 раз тяжелее Солнца
В окрестностях созвездия Близнецов обнаружена огромная черная дыра. Ее масса превосходит в 69(!) раз массу Солнца.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Футбол
Стал известен состав «Бенфики» на матч против «Зенита»
Тренерский штаб лиссабонской «Бенфики» назвал состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» .
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Футбол
Интер — Барселона 1:1 (1-й тайм)
В запасе остались Суарес, де Йонг, Бускетс и тер Штеген. Тут смотрят за "Зенитом" и "Бенфикой" Прямая трансляция Лига чемпионов.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
"Ливерпуль" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом
Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Авто
Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender
Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
Политика
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Политика
Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.