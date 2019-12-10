Общество

iReactoriReactorАртем Дзюба сыграет себя в фильме «Я не Дзюба»

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба сыграет самого себя в фильме «Я не Дзюба», рассказал режиссер киноленты Леонид Пляскин. По сюжету в центре фильма обаятельный мальчик с лишним весом, который мечтает играть в футбол.
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