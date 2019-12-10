Общество
iReactorАртем Дзюба сыграет себя в фильме «Я не Дзюба»
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба сыграет самого себя в фильме «Я не Дзюба», рассказал режиссер киноленты Леонид Пляскин. По сюжету в центре фильма обаятельный мальчик с лишним весом, который мечтает играть в футбол.
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Создатели фильма «Я не Дзюба» не вели переговоров о съёмках с форвардом «Зенита»
Чемпионатвчера в 15:51
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