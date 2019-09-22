Футбол
Вести.RuАртем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
|46′
|56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
|58′
Алексей Сутормин
|65′
|71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
|75′
|76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
|76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
|78′
Роберт Мак
|82′
Олег Шатов
|87′
|90′
Павел Могилевец
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
17
Шатов
27
Оздоев
20
Мак
32
Краневиттер
91
Сутормин
2 ×
22
Дзюба
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
3
Плиев
29
Денисов
7
Подберезкин
18
Могилевец
10
Коновалов
21
Кварацхелия
12
Зуев
26
Микелтадзе
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался по поводу системы видеопомощи арбитрам, из-за которой были отменены сразу два гола форварда сине-бело-голубых в матче десятого тура чемпионата России против казанского "Рубина".
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Артем Дзюба: Могли бы все пять голов «Зенита» отменить, а мои два засчитать
Советский спортвчера в 15:22
Твиттер сборной России пошутил над выражением лица Дзюбы после отмененного гола «Рубину»
Sports.ruвчера в 23:34
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 01:05, Вашингтон
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
РИА Новости вчера в 19:24
Кино
Сталлоне рассказал о ненависти к Дольфу Лундгрену
Культуромания вчера в 12:19
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Здоровье
Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата
Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
Цензуры.Нет 20 сентября в 03:01
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Единоборства
Американского бойца забросали мусором после боя с мексиканцем
Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.
Известия 00:43
Политика
В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе
Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM 20 сентября в 10:47
Происшествия
Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Врачи сделали вторую операцию Анастасии Заворотнюк
Именитая актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.
iReactor вчера в 12:56
Путешествия
Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции
Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Хоккей
«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
RT на русском вчера в 10:02
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 20 сентября в 04:42
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru вчера в 11:20
Единоборства
Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по боксу
Сборная России по боксу заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира, который прошёл в Екатеринбурге.
RT на русском вчера в 14:25
Политика
Эрдоган назвал актуальным вопрос покупки у США комплексов Patriot
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос покупки у США противоракетных комплексов Patriot еще не снят с повестки.
РБК 00:52
Гаджеты
Новый смартфон Vivo V17 Pro получил нестандартный дизайн
Новый Vivo V17 Pro получил от китайских специалистов нестандартный и интересный дизайн, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:54
Гаджеты
TSMC присматривается к 1-нанометровой технологии
Наконец, господин Вон дал понять, что в отдалённой перспективе TSMC не исключает возможность перехода на нормы в 1 нанометр.
3DNews 20 сентября в 02:22
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Гаджеты
Появилась информация о процессоре AMD Ryzen 5 3500X
Китайский онлайн-магазин JD.com опубликовал информацию о процессоре AMD Ryzen 5 3500X.
iReactor 00:43
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля в Сирии
По сообщению портала «Avia.pro», накануне ночью российские ВКС в Сирии сорвали очередную атаку израильских ВВС, которые планировали удар по пригороду Дамаска.
Военное дело 20 сентября в 06:44
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия
В Удмуртии три человека погибли при пожаре в доме
РИА Новости вчера в 23:50
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о беседе с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости вчера в 10:29
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 19 сентября в 04:37
Волейбол
Волейболисты сборной РФ вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная РФ по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала ЧЕ.
News.ru вчера в 15:34
Происшествия
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
РИА Новости вчера в 14:23
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru вчера в 05:17
Здоровье
Давление помогут снизить картофель и свекла
Например, свекла оказывает положительное действие на работу органов сердечно-сосудистой системы.
Соловей.Инфо вчера в 05:17