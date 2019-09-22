Футбол

Вести.RuВести.RuАртем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался по поводу системы видеопомощи арбитрам, из-за которой были отменены сразу два гола форварда сине-бело-голубых в матче десятого тура чемпионата России против казанского "Рубина".
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