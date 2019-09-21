Футбол
RT на русскомФанаты создали петицию к РФС по поводу незасчитанного гола Дзюбы
Болельщики санкт-петербургского «Зенита» создали петицию, адресованную к Российскому футбольному союзу (РФС), относительно гола нападающего Артёма Дзюбы в концовке матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», который не был засчитан из-за офсайда.
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Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Интернет
Популярный пиратский контент в России определен
Как выяснили в антивирусной компании ESET, подавляющее большинство россиян продолжают использовать пиратские контенты и всего лишь 9% интернет-пользователей выбирают лицензию.
Южный Федеральный 08:42
Спорт
Россию заподозрили в манипуляции допинговыми данными
Россию подозревают в манипуляции данными из Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в начале 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:05
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:05
Происшествия
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Здоровье
Минздрав предупредил, что безопасной дозы алкоголя не существует
Ранее, 19 сентября, Минздрав оповестил россиян, что безопасная доза алкоголя для ежедневного употребления существует.
Южный Федеральный вчера в 22:02
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома в Славино
Лариса Долина устроила настоящую свалку возле своего загородного дома в Славино.
Дни24 05:08
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Футбол
ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром»
Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".
Газета.Ru 07:33
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Футбол
«Уфа» обыграла «Спартак» на своем поле
МедиаКорСеть 00:45
Происшествия
В Москве нашли пропавшую юную теннисистку из Абхазии
RT на русском 15:23
Политика
Украина может не пережить еще один Майдан, считает Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РИА Новости 14:58
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали на видео
Труд 18 сентября в 09:22
Музыка
Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»
Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН 05:16
Гаджеты
Опубликованы первые результаты тестов AMD Ryzen 5 3500X
Китайская площадка JD опубликовала характеристики бюджетного игрового процессора AMD Ryzen 5 3500X и первые результаты игрового тестирования новинки.
Игромания.ру 14:26
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче пятого тура испанской Примеры.
RT на русском 17:26
Автоспорт
Риккардо исключён из протокола квалификации
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат 15:10
Происшествия
В Албании при землетрясении были ранены более 40 человек
Более 40 человек ранены, не менее десяти зданий разрушены в результате землетрясения в Албании, сообщает издание iefimerida.gr со ссылкой на албанские СМИ.
РИА Новости 13:09
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro вчера в 04:57
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Единоборства
Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу
Дагестанский боксер принес сборной России золотую медаль в весе до 91кг. Победным для Гаджимагомедовп стал чемпионат мира в Екатеринбурге.
Mirmol.ru 15:31
Киберспорт
Обладательницу рекорда по количеству наигранных часов в Dota 2 забанили до 2038 года
На следующий день форумы и сабреддит Dota 2 наполнились жалобами игроков, которых забанили до 2038 года.
CyberSport.ru 15:58
Авто
Узбекский Ravon вернулся на автомобильный рынок России
Автоновости дня вчера в 23:25