Футбол

RT на русскомRT на русскомФанаты создали петицию к РФС по поводу незасчитанного гола Дзюбы

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» создали петицию, адресованную к Российскому футбольному союзу (РФС), относительно гола нападающего Артёма Дзюбы в концовке матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», который не был засчитан из-за офсайда.
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