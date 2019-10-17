Футбол
Петербургский дневникАртем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Он шо тебе, блогер, что ли?» Дзюба отреагировал на требование Ракицкого не снимать его
Sport24.ruвчера в 11:28
«Он шо тебе, блогер шо ли?» Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого
Бомбардир.рувчера в 11:23
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 03:17, Ашберн
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Piter.tv вчера в 10:59
Происшествия
В Москве задержали двух руководителей ОВД «Дорогомилово» за взятку
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru вчера в 06:01
Политика
В Сети появилось видео вылупления подаренного Путиным редкого кречета
Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета. Сейчас крупная белая птица находится в Саудовской Аравии.
Невские Новости вчера в 22:13
Спорт
Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
RT на русском 01:47
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Газета.Ru 01:37
Технологии
Пристегните ремни: появились системные требования для Need for Speed Heat
В магазине Origin опубликовали системные требования для Need for Speed Heat.
CyberSport.ru 01:42
Политика
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Российская газета вчера в 13:56
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Армия и оружие
Bloomberg назвал Путина хозяином Ближнего Востока
Bloomberg оценил усиление влияния России и Путина на Ближнем Востоке. Издание назвало президента России "хозяином" данного региона.
Piter.tv 16 октября в 04:03
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Общество
SEC попросила суд не рассматривать заявление Telegram
В электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк поступили новые документы, согласно которым Комиссия по ценным бумагам и биржам США настаивает на том, что суд должен установить соответствующие запреты до конца разбирательства по делу, а не удовлетворять ходатайство юристов Telegram с просьбой о переносе на более поздний срок запуска сети TON.
РБК 03:00
Авто
В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia
Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня вчера в 04:20
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Наука
Древнюю металлургическую печь раскопали на Алтае
Археологи Томска во время экспедиции сделали интересную находку на реке Куяхтанар в Республике Алтай - древний железоплавильный центр.
Алтайская правда вчера в 02:56
Авто
ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»
Автоновости дня вчера в 10:24
Единоборства
Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.
RT на русском 02:53
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» по МСФО за 9 месяцев снизилась на 5,4%
Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% и составила 1,393 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 02:05
Наука
До острова Наксос древние люди добрались уже 200 тыс. лет назад
Международная группа археологов выяснила, что остров Наксос в Греции неандертальцы и древние Homo sapiens заселили 200 тысяч лет назад.
МедиаПоток вчера в 13:41
Происшествия
Выдвинута новая версия гибели Виктора Цоя
Результаты нового расследования гибели певца и музыканта Виктора Цоя опубликовало издание «Фонтанка».
Телепрограмма вчера в 18:20
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Политика
Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Коммерсантъ 16 октября в 19:00
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 16 октября в 06:03
Экономика
Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до 6%
За три квартала ВВП вырос на 6,2%. Замедление экономического роста обусловлено отчасти динамикой промышленного производства, рост которого за десять месяцев составил всего 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта меньше, чем рост промпроизводства за I полугодие 2019 года.
Саминвестор 02:46
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие в компании Тилля Линдеманна
Светлана Лобода отмечает свое 37-летие в компании Тилля Линдеманна, с которым певице приписывают роман.
Актуальные Новости 01:55
Происшествия
В Новосибирске из-за взрыва газа сгорели два дома
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в двух частных домах в Новосибирске. Он возник из-за взрыва газового баллона в одном из домов.
Агентство нефтегазовой информации 02:16