Футбол
Петербургский дневникАртем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
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