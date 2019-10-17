Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникАртем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
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