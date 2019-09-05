Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникАртем Дзюба ждет от матча с Шотландией борьбы характеров

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился своими эмоциями от британского футбола и предстоящего матча национальной команды против сборной Шотландии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Артем Дзюба: «Британия для меня — „Ливерпуль“ и Клопп. Он — крутой дядька»

Спорт-Экспресс10:50

Дзюба назвал тренера «Ливерпуля» Клоппа «крутым дядькой»

Sport24.ru08:44

Артем Дзюба ждет от матча с Шотландией борьбы характеров

Петербургский дневник11:02

Дзюба: «Клопп? Он крутой дядька»

Sport.ru09:58

Клопп: с помощью «Друзей» я учил английский язык

Чемпионат26 августа в 20:01
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Общество

Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Происшествия

Прогулочный катер затонул в Крыму

RT на русском 08:17
Общество

В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Происшествия

Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РБК вчера в 19:57
Происшествия

В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Общество

Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru 13:11
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Общество

Ураган «Дориан» у побережья США усилился до третьей степени

Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане и в последние дни несколько ослабел, вновь усилился до третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, он продолжает приближаться к побережью США.
ТАСС 00:09
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика

Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции

Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
Lenta.ru 07:58
Гаджеты

В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак

По данным Check Point, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony.
Ведомости вчера в 22:25
Политика

Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября

Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
Lenta.ru 12:18
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Происшествия

Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 09:37
Здоровье

Более 100 жителей Подмосковья пострадали от укусов гадюк с начала года

Ugpressa.ru 12:14
Политика

Сенаторы США обсудили с главой СНБО усиление военной поддержки Украины

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи в ходе визита в Киев обсудили с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение поддержки безопасности Украины.
RT на русском 12:48
Здоровье

Британка пожаловалась на тяготы жизни с 13-м размером груди

Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.
Народные новости 10:25
Гаджеты

Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp

Смартфоны Nokia 7.2 и 6.2 нацелены на покупателей, которые не готовы тратить деньги на дорогие модели.
Российская газета 12:20
Армия и оружие

ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года

По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии

Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Валентина Гафта частично парализовало после инсульта

Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта.
Пятый канал 03:55
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии

Работа по возвращению детей-граждан РФ из Сирии будет вестись во многом по образцу деятельности по возвращению детей из Ирака, хотя уровень сложности уже другой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 09:21
Общество

Онлайн-карта загрязнения воздуха и воды появится в России

Интерактивная карта с информацией о загрязнённости воздуха и воды на территории России заработает в ближайшее время.
News.ru 10:59
Футбол

Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели почти четыре миллиона телезрителей

Невские Новости 11:06
Наука

Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские

Ugpressa.ru вчера в 15:52
Происшествия

В Новосибирске возбудили дело против росгвардейца, избившего прохожего

Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело против сотрудника Росгвардии, который 30 августа, находясь при исполнении служебных обязанностей, напал на прохожего и избил его, сообщается на сайте ведомства.
Собеседник 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное