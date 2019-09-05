Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился своими эмоциями от британского футбола и предстоящего матча национальной команды против сборной Шотландии.

Артем Дзюба ждет от матча с Шотландией борьбы характеров

Политика В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.

Политика Министр экономики Грузии оценила ущерб после беспорядков в Тбилиси Грузия потерпела серьезный ущерб в туристической отрасли из-за беспорядков в Тбилиси 20 июня и запрета на авиаперелеты из России.

Волейбол Чем запомнился первый раунд КМ по баскетболу Со сборной России всё в порядке В матчах первого группового раунда Кубка мира российские баскетболисты показали себя с лучшей стороны — с учётом грандиозных кадровых проблем, две победы в трёх встречах, путёвка во вторую стадию первенства планеты и гарантия участия в квалификационном турнире Олимпиады в Токио следующим летом являются солидным результатом.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Политика Отец Киркорова оправдал советские репрессии в Болгарии Болгарский и российский певец Бедрос Киркоров считает, что советские репрессии в Болгарии распространялись только на местных фашистов.

Политика Путин заявил о праве молодёжи на протесты Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства.

Политика Орбан предложил «экономически стимулировать» семьи в Венгрии Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости «экономического стимулирования» семей на фоне низкого уровня рождаемости и снижения численности населения.

Футбол «Буду готов для последнего испытания». Жиру может перебраться в MLS В прошлом сезоне Жиру сыграл за «Челси» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.

Музыка Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.

Гаджеты Складной смартфон Samsung Galaxy Fold начнут продавать 6 сентября Продажи Samsung Galaxy Fold стартуют 6 сентября в Южной Корее, а с 18-го складной смартфон поступит на рынки Франции, Германии, Великобритании и Сингапура.

Шоу-бизнес Разин объяснил свои претензии к Шатунову Хоть Разин и считает Юру «хорошим парнем», у него остаются претензии по поводу отношения Шатунова к своим воспитателям.

Музыка Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».

Гаджеты Google выпустила стабильную версию Android 10 Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.

Гаджеты Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года В бюджетном iPhone также установят IPS-дисплей и процессор актуальный для 2020 года. Цена смартфона будет около 400 долларов.

Политика За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».

Шоу-бизнес Нонна Гришаева поделилась архивным снимком со свадьбы Российская актриса театра и кино Нонна Гришаева поделилась в своем Instagram-аккаунте редким архивным снимком с супругом Александром Нестеровым.

Общество Приморье готовится к тайфуну «Линлин» Приморский край в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, накроет тайфун «Линлин». Его облачные спирали ожидают в крае в ночь на субботу.

Происшествия Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».

Технологии Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.

Политика Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.

Здоровье В ограничении продажи алкоголя до 21 года усмотрели риски Розничная торговля усматривает неудобства в предложенном законе об ограничении продажи алкоголя молодым покупателям.