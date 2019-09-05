Футбол
Петербургский дневникАртем Дзюба ждет от матча с Шотландией борьбы характеров
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился своими эмоциями от британского футбола и предстоящего матча национальной команды против сборной Шотландии.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Политика
Министр экономики Грузии оценила ущерб после беспорядков в Тбилиси
Грузия потерпела серьезный ущерб в туристической отрасли из-за беспорядков в Тбилиси 20 июня и запрета на авиаперелеты из России.
РЕН ТВ 16:09
Волейбол
Чем запомнился первый раунд КМ по баскетболу
Со сборной России всё в порядке В матчах первого группового раунда Кубка мира российские баскетболисты показали себя с лучшей стороны — с учётом грандиозных кадровых проблем, две победы в трёх встречах, путёвка во вторую стадию первенства планеты и гарантия участия в квалификационном турнире Олимпиады в Токио следующим летом являются солидным результатом.
RT на русском 17:56
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Политика
Отец Киркорова оправдал советские репрессии в Болгарии
Болгарский и российский певец Бедрос Киркоров считает, что советские репрессии в Болгарии распространялись только на местных фашистов.
URA.Ru вчера в 07:50
Политика
Путин заявил о праве молодёжи на протесты
Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства.
RT на русском 06:09
Футбол
Сычев об ограблении в Марселе: «Сперва ствол, а потом: «Можно фото? Сюда больше не приезжай. Вдруг не наша смена будет»
Sports.ru 18:12
Политика
Орбан предложил «экономически стимулировать» семьи в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости «экономического стимулирования» семей на фоне низкого уровня рождаемости и снижения численности населения.
REGNUM 10:13
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu
Игромания.ру 12:03
Футбол
«Буду готов для последнего испытания». Жиру может перебраться в MLS
В прошлом сезоне Жиру сыграл за «Челси» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.
Sport24.ru 18:58
Музыка
Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе
В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
Дни24 06:49
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold начнут продавать 6 сентября
Продажи Samsung Galaxy Fold стартуют 6 сентября в Южной Корее, а с 18-го складной смартфон поступит на рынки Франции, Германии, Великобритании и Сингапура.
BitCryptoNews 08:55
Шоу-бизнес
Разин объяснил свои претензии к Шатунову
Хоть Разин и считает Юру «хорошим парнем», у него остаются претензии по поводу отношения Шатунова к своим воспитателям.
Рамблер 06:02
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь 15:12
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM вчера в 04:44
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года
В бюджетном iPhone также установят IPS-дисплей и процессор актуальный для 2020 года. Цена смартфона будет около 400 долларов.
Astera вчера в 10:36
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».
REGNUM 13:29
Кино
Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»
Актуальные Новости 12:50
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Нонна Гришаева поделилась архивным снимком со свадьбы
Российская актриса театра и кино Нонна Гришаева поделилась в своем Instagram-аккаунте редким архивным снимком с супругом Александром Нестеровым.
Пятый канал 08:54
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Приморский край в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, накроет тайфун «Линлин». Его облачные спирали ожидают в крае в ночь на субботу.
Известия вчера в 07:18
Происшествия
Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального
Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
Ведомости 15:46
Технологии
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Здоровье
В ограничении продажи алкоголя до 21 года усмотрели риски
Розничная торговля усматривает неудобства в предложенном законе об ограничении продажи алкоголя молодым покупателям.
Вечерний курьер 12:18
Политика
Кадырову понравилась шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане
Глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил шутку президента РФ Владимира Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане.
REGNUM 11:51