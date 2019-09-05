Футбол
Петербургский дневникАртем Дзюба ждет от матча с Шотландией борьбы характеров
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился своими эмоциями от британского футбола и предстоящего матча национальной команды против сборной Шотландии.
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Космос
Огромный астероид пролетит рядом с Землей в конце октября
Политическая Экспертиза 03 сентября в 23:39
Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Армия и оружие
Военные США и РФ поддерживают постоянные каналы связи
Американские и российские военные постоянно поддерживают связь как по каналу предотвращения конфликтов, так и на оперативном уровне, причем не только в Сирии.
BFM.ru 20:48
Происшествия
Опубликовано видео с места аварии вертолёта Ми-8 под Саратовом
Очевидцы сняли видео с места аварии вертолёта Ми-8, произошедшей 5 сентября в Саратовской области.
REGNUM 10:46
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Теннис
Надаль стал последним полуфиналистом US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Армия и оружие
Российский Ка-52 и танк «Армата» оказались в прицеле американской боевой системы с ИИ
Американская корпорация «Raytheon» опубликовала концепцию своей новейшей военной системы с искусственным интеллектом (ИИ), на которой в качестве мишеней представлены танки Т-14 «Армата» и ударный вертолёта Ка-52.
Avia.pro 17:21
Технологии
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.
Российская газета 14:47
Экономика
Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях
Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости 07:47
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости 18:24
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Происшествия
В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК 15:50
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
Известия 20:08
Футбол
Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Путешествия
Бангкок возглавил список самых популярных городов у туристов
Столица Таиланда Бангкок стала самым популярным туристическим направлением в 2018 году.
News.ru 15:55
Армия и оружие
США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.
Восток-Медиа 10:39
Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Армия и оружие
Украинский гранатомет УАГ-40 попал к террористам раньше, чем в ВСУ
«Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», – сказал Новиков.
Взгляд.ру 04:43
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Футбол
Защитник Шотландии Малгрю: «Готов играть против Дзюбы персонально»
Обычно в международных матчах играют по земле из глубины, но, если они собираются нагружать Дзюбу и играть через него, мы с этим разберемся, — цитирует Малгрю The Courier.
Bookmaker-ratings.ru 10:03
Культура
Немец готовился к любимому телешоу в подвале 15 лет
35-летний адвокат из Гамбурга даже воссоздал в своем подвале студию викторины, с соответствующими световыми эффектами и звуковым сопровождением.
VSE42.RU 06:08
Футбол
Рой Кин: «Сын Фергюсона играл за „Юнайтед“, а брат был главным скаутом. Удивлен, что его жена не была трудоустроена в клубе»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что родственники экс-тренера команды сэра Алекса Фергюсона были трудоустроены в клубе.
Бомбардир.ру 14:17
Экономика
Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию
ТАСС вчера в 09:04