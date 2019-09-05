Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился своими эмоциями от британского футбола и предстоящего матча национальной команды против сборной Шотландии.

Артем Дзюба ждет от матча с Шотландией борьбы характеров

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