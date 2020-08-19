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Газета.Ru
Газета.Ru

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом

Дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским" в своем видеоблоге на YouTube.В источнике
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РИА Новости

В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему «Родину-мать» уродской

РИА Новости20:48
Телеканал 360°

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродливой. И утонул в пучине хейта

Телеканал 360°17:52
Блокнот Волгоград

«Хрень, которую нельзя снести»: блогер Артемий Лебедев высказался о скульптуре «Родина-мать»

Блокнот Волгоградвчера в 09:39
Волгоградская правда

Волгоградцы возмущены грубостью Лебедева в адрес «Родины-матери»

Волгоградская правдавчера в 12:29
V1.ru

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» Волгограда уродливой хренью

V1.ruвчера в 09:15
СоцИнформБюро

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» «уродской хренью»

СоцИнформБюровчера в 06:11
Волга-Каспий

Артемий Лебедев назвал скульптуру «Родина-мать зовет!» «уродской хренью»

Волга-Каспийвчера в 05:00

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН18 августа в 05:40
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ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода

Утром в среду, 19 августа, у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) сотрудники ОМОНа разгоняли участников акции протеста — сотрудников предприятия, пришедших их поддержать коллег с Минского моторного завода и активистов поддержки, сообщает Tut.by.
РБКвчера в 03:13
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Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
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Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUMвчера в 12:25
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Ветеран армии Сирии проехал 130 км в инвалидном кресле, чтобы поддержать солдат

Ветеран правительственной армии Сирии Гияс Дайюб, получивший тяжелые ранения во время боев с террористами в стране, проехал в инвалидном кресле 130 километров по трассе из города Хама в Алеппо.
ТАСС21:34

Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
РИА Новостивчера в 15:15
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