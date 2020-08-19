Общество

Газета.RuГазета.RuАртемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом

Дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским" в своем видеоблоге на YouTube.
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Российский дизайнер, изобретатель, предприниматель, блогер, путешественник и автор «Ководства» - руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика». Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама.ру». С 2008 года представитель акционеров в компании «SUP Media», владеющей русскоязычным проектом «Живой Журнал».
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