Общество
Газета.RuАртемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским" в своем видеоблоге на YouTube.
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Происшествия
Сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее оказалось ложным
Ранее сообщалось, что здание Мавзолея проверяют в связи с поступлением анонимного сообщения об угрозе взрыва.
RT на русском 15:02
Космос
NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей
Российская газета 13:08
Происшествия
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого.
РБК 12:39
Политика
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вошел в список лиц, которым МИД Литвы предлагает запретить въезд в страну.
Известия 15:42
Теннис
Олимпийский чемпион Кафельников собрался покинуть Россию
Бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что собрался покинуть Россию.
Lenta.ru 14:03
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Певица Настя Каменских опубликовала у себя в Instagram новую откровенную фотографию.
ИнфоСМИ вчера в 15:10
Футбол
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 15:06
Политика
Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования.
News.ru 05:58
Шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки
Народные новости вчера в 12:42
Политика
Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии
Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфакс 15:07
Космос
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
РИА Новости 12:33
Политика
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
Корабли ВМФ России сопровождали российские суда-трубоукладчики "Северного потока - 2" для того, чтобы не было недружественных действий со стороны иностранных государств.
Газета.Ru 11:07
Общество
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений из-за коронавируса и закрывать предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Владимира Ефимова.
Ведомости 06:42
Религия
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Монахинь Среднеуральского женского монастыря, захваченного опальным схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), перевели в другие обители.
Lenta.ru 14:48
Авто
Российский электромобиль Zetta появится в продаже до конца 2020 года
Серийная сборка планируется на конец текущего года.
Что происходит 15:28
Политика
Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии
Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике.
RT на русском 13:20
Армия и оружие
Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО
Журналистская правда 12:46
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
РБК спорт 11:34
Экономика
Каждый пятый житель России платит по трём кредитам
Согласно результатам исследования «Райффайзенбанка», 46% респондентов обслуживают один кредит, у каждого третьего есть два займа.
REGNUM 03:23
Шоу-бизнес
Алексей Панин планирует работать мойщиком машин в Испании
Мечта скандально известного актера Алексея Панина, наконец, сбылась. Звезда криминального фильма «Жмурки» переехал жить в Испанию.
Live24 13:41
Происшествия
Румынский певец попал под поезд и умер в прямом эфире
Румынский певец Тави Пустиу попал под поезд и умер в прямом эфире. Об этом сообщает издание The Sun.
Lenta.ru 10:34
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» Михалик завершил профессиональную карьеру
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Тарас Михалик, в прошлом сезоне выступавший за клуб украинской первой лиги «Волынь», заявил, что больше не намерен играть на профессиональном уровне.
Sport24.ru 04:25
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над Балтийским морем
Российский истребитель Су-27 поднялся на перехват американского самолета-разведчика над Балтийским морем.
ПолитРоссия 17 августа в 09:49
Общество
ПФР объявил о перечислении выплат в 1895 рублей до конца августа
Заявления подавать не нужно, выплату осуществят в автоматическом режиме. В некоторых случаях потребуется предоставить справку.
Evo-rus.com 07:59
Хоккей
«Тампа-Бэй» выиграла серию у «Коламбуса», Кучеров сделал три передачи
Российская газета 15:39
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии иностранных военных в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности заявил, что в республике в настоящее время нет ни одного иностранного военнослужащего, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:02