Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
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Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
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Дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским" в своем видеоблоге на YouTube.В источнике
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Депутат раскритиковал Лебедева, посчитавшего монумент «Родина-мать» «уродским»
Московский Комсомолец22:24