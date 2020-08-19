Эксперт назвал способ вычислить мошенников по номеру телефона

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников, и отметил, что даже фактом ответа на звонок можно самому себе навредить.