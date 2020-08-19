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Газета.Ru
Газета.Ru

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом

Дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским" в своем видеоблоге на YouTube.В источнике
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Блокнот Волгоград

«Артемий Лебедев это кто?»: волгоградцы спустили с небес на землю раскритиковавшего Родину-мать дизайнера

Блокнот Волгоград23:05
V1.ru

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» Волгограда уродливой хренью

V1.ruвчера в 09:15
РИА Новости

В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему «Родину-мать» уродской

РИА Новости20:48
Телеканал 360°

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродливой. И утонул в пучине хейта

Телеканал 360°17:52
Волгоградская правда

Волгоградцы возмущены грубостью Лебедева в адрес «Родины-матери»

Волгоградская правдавчера в 12:29
Московский Комсомолец

Депутат раскритиковал Лебедева, посчитавшего монумент «Родина-мать» «уродским»

Московский Комсомолец22:24
Волга-Каспий

Артемий Лебедев назвал скульптуру «Родина-мать зовет!» «уродской хренью»

Волга-Каспийвчера в 05:00

Поступления в бюджет ПФР выросли за первое полугодие на 15,3%

Поступления в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) за январь — июнь текущего года составили 4,84 трлн рублей что больше показателя аналогичного периода 2019 года на 15,3%. Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты сообщает ТАСС.
ФАН23:31

Поступили сообщения о минировании судов и детских садов в Новосибирске

Антитеррористическая комиссия по Новосибирской области проверяет сообщения о минировании зданий судов, детских садов, почтовых отделений и объектов транспортной инфраструктуры в Новосибирске.
РБК Новосибирск23:29