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Газета.Ru
Газета.Ru

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом

Дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским" в своем видеоблоге на YouTube.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродливой. И утонул в пучине хейта

Телеканал 360°17:52
РИА Новости

Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре «Родина-мать»

РИА Новостивчера в 13:20
Волга-Каспий

Артемий Лебедев назвал скульптуру «Родина-мать зовет!» «уродской хренью»

Волга-Каспийвчера в 05:00
Блокнот Волгоград

«Хрень, которую нельзя снести»: блогер Артемий Лебедев высказался о скульптуре «Родина-мать»

Блокнот Волгоградвчера в 09:39
V1.ru

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» Волгограда уродливой хренью

V1.ruвчера в 09:15
СоцИнформБюро

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» «уродской хренью»

СоцИнформБюровчера в 06:11
Волгоградская правда

Волгоградцы возмущены грубостью Лебедева в адрес «Родины-матери»

Волгоградская правдавчера в 12:29

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
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Демба Ба: «„Арсенал“ не выступал в поддержку китайских уйгуров. BLM не возникло бы, если б был финансовый риск»

Важное интервью Озила: раскритиковал «Арсенал» за отказ от поддержки уйгуров (на примере BLM) и считает, что правильно не пошел на урезание зарплаты Озил осудил притеснения уйгуров в Китае.
Sports.ruвчера в 11:37

Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана

Вашингтон, 19 августа 2020, 18:03 — REGNUM Американское руководство намерено добиваться возобновления санкций ООН в отношении Ирана, сообщил 19 августа журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
REGNUMвчера в 11:03
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