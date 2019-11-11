Общество

Lenta.ruLenta.ruАртемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Дизайнер Артемий Лебедев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после его слов о наказаниях для пользователей интернета за оскорбление чести. В посте в Telegram-канале он пояснил, что не боится ответить чеченскому лидеру.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Артемий Лебедев написал обращение к Кадырову: «Уважение нельзя завоевать силой»

Znak.com03:42

Дизайнер Лебедев обратился к Кадырову из-за его призыва наказывать за оскорбления

URA.Ru03:09

Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Lenta.ru05:42

Артемий Лебедев написал поучительное обращение к Кадырову

News.ru04:02

«Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я — не молчу». Лебедев объяснил Кадырову, как завоёвывают уважение настоящие мужчины

Фонтанка.Ру05:24

Артемий Лебедев написал открытое письмо Рамзану Кадырову

Говорит Москва05:00

Дизайнер Лебедев обратился к Кадырову: «держи своих псов на цепи»

Московский Комсомолец06:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:56, Ашберн
Происшествия

В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина

РБК 04:55
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Наука

В Арктике от чумы вымирают тюлени

По мнению ученых, из-за сокращения в Арктике морского льда, в северной части Тихого океана у местных морских млекопитающих появился новый смертоносный вирус.
В городе R 08 ноября в 13:10
Политика

Путин обнаружил кражи при строительстве космодрома Восточный

Газета.Ru 05:00
Происшествия

В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ

RT на русском 06:44
Транспорт

Первые две линии МЦД откроются в ноябре

Москва 24 вчера в 18:44
Происшествия

Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Шоу-бизнес

Навка показала фото со счастливой Заворотнюк

Навка приняла решение все средства от продажи билетов на мюзикл «Аленький цветочек» передать Петру, а также благотворительным организациям, которые помогают больным.
Телепрограмма вчера в 22:04
Игры

Инсайдер: ремастер Diablo II отменили

CyberSport.ru 06:20
Кино

«Доктор Сон» провалился в первый день проката

Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания вчера в 03:32
Политика

Тимошенко пророчит «трагическую неделю» работы Верховной рады

REGNUM 05:45
Экономика

Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году

В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Коммерсантъ 04:03
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия

В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Общество

Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых.
REGNUM 03:37
Политика

Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России

Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.
ТАСС 06:16
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Футбол

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

В матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" португалец был заменен уже на 55-й минуте, а во время своего ухода с поля открыто демонстрировал несогласие с решением наставника "бьянконери".
Газета.Ru 06:26
Общество

ЦБ предупредил об атаках при использовании системы быстрых платежей

Центробанк (ЦБ) предупредил банки о возможных компьютерных атаках при использовании сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для сбора информации о клиентах с помощью «перебора идентификаторов».
Известия 06:21
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Происшествия

Водолазы продолжают искать в Мойке останки убитой аспирантки СПбГУ

Gazeta.SPb вчера в 07:59
Энергетика

Нефть опустилась ниже $62 за баррель

Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 23:28
Общество

Мантуров заявил, что каждая пятая АЗС в 2019 году недоливала бензин

Сегодня недобросовестные продавцы топлива используют различные современные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие обманывать расходомер.
РИА Новости 04:38
Футбол

Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом

Vprognoze.ru 04:43
Технологии

В США начали продавать водку из воздуха и воды

В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Общество

FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»

Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Происшествия

В Бурятии найден мёртвым контрактник

REGNUM 02:46
Хоккей

Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла

Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
RT на русском вчера в 13:34
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Культура

Александра Пахмутова отметила 90-летний юбилей в Большом театре

На Исторической сцене Большого театра свое 90-летие отметила композитор Александра Пахмутова.
АБН 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артемий Лебедев
Российский дизайнер
Российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник и автор «Ководства» - руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика». Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама. Ру». С 2008 года представитель акционеров в компании «Суп», владеющей русскоязычным проектом «Живой Журнал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное